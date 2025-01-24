Ahmet Kutucu resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray, Eyüpspor'un oyuncusu Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu resmen açıkladı..
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ahmet Kutucu ile her konuda anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızı ekip tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL, 2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL, 2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.