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Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları Edirne'de başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:14
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Balkan Kürek Şampiyonası’nın ilk gün yarışları Edirne’de başladı

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları başladı. Yarın (15 Eylül Pazar) sona erecek şampiyonada 8 ülkeden 300 sporcu yarışacak.

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