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Türkiye-İzlanda maçını Arnavutluk'tan Enea Jorgji yönetecek

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 14:01
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Türkiye-İzlanda maçını Arnavutluk’tan Enea Jorgji yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü oynayacağı karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji görev yapacak.

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