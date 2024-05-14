14 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İşte Süper Lig'in yeni planlaması! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

İşte Süper Lig'in yeni planlaması! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
ABONE OL
İşte Süper Lig’in yeni planlaması! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Son dakika haberine göre TFF, Süper Lig'in 2024-2025 sezonun başlama ve bitiş tarihini açıkladı. Yapılan açıklamada sezon 9 Ağustos'ta başlarken 1 Haziran'da sona erecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA