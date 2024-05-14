14 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Futbolda 2024-2025 sezonu transfer ve tescil dönemleri belli oldu

Futbolda 2024-2025 sezonu transfer ve tescil dönemleri belli oldu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
ABONE OL
Futbolda 2024-2025 sezonu transfer ve tescil dönemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA