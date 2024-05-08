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Eski milli güreşçi Hüseyin Gezer'den acı haber! Hayatını kaybetti

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Eski milli güreşçi Hüseyin Gezer’den acı haber! Hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören eski milli güreşçi Hüseyin Gezer (47), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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