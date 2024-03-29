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Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu | Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri kim?

Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri belli oldu | Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri kim?

Süper Lig'in 31. haftasının karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Hatayspor maçında Ali Şansalan, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında ise Arda Kardeşler görev alacak.

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