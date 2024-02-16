Tebrikler kızlar! Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit Avrupa Şampiyonu oldu





"HAYALİM OLİMPİYATLARDA ALTIN KAZANIP TARİHE GEÇME SINAVI"

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Dünya şampiyonasından sonra uzun bir ara verildi. Olimpiyatlara hazırlanmak gibi beslendik. Çok kısa bir süre olimpiyatlara kaldı. Olimpiyatlar onun sporcunun hayali, kariyer zirvesi. Tek bir altın madalyam eksik kaldı. Çok Avrupa şampiyonalarında son Olimpiyatlara dünya ve Avrupa şampiyonu olarak katılım sporun zirvesinde bir kariyer umuduyla emeğimizin karşılığını olimpiyatlarda alırız. Burada olimpiyat kotası alan sporcular vardı. Bunlar kendilerini kanıtlamış sporculardı ama bugün kürsüde ben yer aldım. bir çalışmayla hedefe ulaşmam. Hayalim olimpiyatlarda altın kazanıp tarihe geçme sınavı." diye konuştu.