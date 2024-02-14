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Milli sporculardan peş peşe altın madalya! Selçuk Can ve Alperen Berber Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

SPOR AA
Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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Milli sporculardan peş peşe altın madalya! Selçuk Can ve Alperen Berber Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mücadele eden Selçuk Can, finalde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade’yi 2-0 yenerek altın madalya kazandı. Alperen Berber ise grekoromen stil 82 kiloda altın madalya elde etti. Milli halterci Kaan Kahriman da 67 kiloda, koparmada altın madalya kazandı.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selçuk Can, grekoromen stil 72 kiloda altın madalya elde etti.



Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilonun finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaştı.
Rakibini 2-0 yenen 28 yaşındaki Selçuk Can, altın madalyanın sahibi oldu.



Aynı kiloda gümüş madalyayı Azerbaycanlı Ulvi Ganizade, bronz madalyaları ise organizasyona bireysel olarak katılan Narek Oganian ve Ukraynalı Parviz Nasibov elde etti.


Ayrıca grekoromen stil 67 kiloda Murat Fırat, Ermeni rakibi Slavik Galstyan'ı 5-4 yenerek bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

MADALYASINI TÜRKİYE'YE ARMAĞAN ETTİ

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Selçuk Can, çalışmalarının karşılığını aldığını söyledi.

Müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selçuk, şampiyonluk kazanmanın kolay olmadığını belirterek, "İnanılmaz derecede çok çalıştım. O kadar fazla çalıştım ki sağlık problemleri çektiğim dönemler oldu. Şampiyonluk öyle kolay olunan bir şey değilmiş, onu görmüş oldum. Çok mutluyum. Bu madalya Türkiye'ye armağan olsun." diye konuştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için de hayalleri olduğunu söyleyen Selçuk Can, "Bu madalya büyükler kategorisindeki beşinci madalyam oldu. Daha önce 2 Avrupa ve 2 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya almıştım. Hep de yarı finalde Azeri rakibime ufak farkla kaybediyordum. Bu kez onu yendim. Önümüzde olimpiyatlar var, çalışmalarımız devam edecek. Olimpiyat madalyası alıp şampiyon olmak her sporcunun hayalidir. Benim de hayalim var, inancım tam." ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİYLE GÜREŞTİ, ONUNLA GURUR DUYUYORUM."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise Selçuk Can'la gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Selçuk Can bizim ikinci yüz yılımızın ilk Avrupa şampiyonu. Onunla gurur duyuyoruz, iyi ki var, sağ olsun. Bütün sporcularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum. Bu bir takım çalışması. Başarı, vazgeçmeyenlerin ödülüdür. Selçuk vazgeçmedi. 4 şampiyonada üst üste madalya alıp üçüncü olup beşincisinde altın almayı başardı. Bütün hocalarını kutluyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. Yüreğiyle güreşti, onunla gurur duyuyorum. Tarihe bakın, bir Avrupa Şampiyonası'nda grekoromende 10 sıkletin 5'inde altın madalyaya güreştiğimiz yoktur. Bu bizim için çok anlamlı. Olimpiyat öncesi bu şampiyona bizim için amaç değil araç. Çocuklar olimpiyatlara hazırlanıyorlar. Öncesinde kendimizi görelim diye konuştuk. 158 gün sonra olimpiyat oyunları başlamış olacak. Şampiyonlar orada madalya için güreşecekler."

BİR ALTIN MADALYA DAHA

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Alperen Berber, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya elde etti.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Alperen Berber, grekoromen stil 82 kilonun finalinde yarışmaya bireysel olarak katılan Islam Ismailovich Aliev'le karşılaştı.

Rakibini 4-3 mağlup eden 19 yaşındaki Alperen Berber, altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda gümüş madalyayı bireysel sporcu Islam Ismailovich Aliev, bronz madalyaları ise Gürcü Gela Bolkvadze ve Ukraynalı Yaroslav Filchakov elde etti.

MİLLİ HALTERCİDEN ALTIN MADALYA

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda Kaan Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü günü akşam seansında milli sporculardan 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal, madalya için podyuma çıktı.

Kaan Kahriman koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

Aynı kiloda yarışan Ferdi Hardal ise koparmada 135 kiloluk kaldırışıyla 7. sırada yer aldı.

Koparmada İtalya'dan Sergio Massidda, 141 kilo ile ikinci olurken, Ermenistan'dan Gor Sahakyan da 140 kilo ile üçüncü oldu.

Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 3 gümüş, 2 bronz ile toplam 10 madalya kazandı.

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