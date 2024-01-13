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Samet Akaydin Yunanistan'da! Panathinaikos'a imza atacak...

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Giriş Tarihi: 13.01.2024 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
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Samet Akaydin Yunanistan’da! Panathinaikos’a imza atacak...

Panathinaikos teknik direktörü takımda yaşanan stoper sıkıntısı nedeniyle Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın'ın transferi istedi. Yunan ekibi Fenerbahçe ile anlaşırken milli yıldız görüşmeler için Yunanistan'a gitti. İşte detaylar...

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