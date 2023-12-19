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RTÜK spor programları için düğmeye bastı

SPOR
Giriş Tarihi: 19.12.2023
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RTÜK spor programları için düğmeye bastı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), spor programlarına yönelik açıklama yaptı. RTÜK; taraftarları kışkırtıcı, sağduyudan uzak, fanatizm içeren, eleştiri sınırlarını aşan, argo ve kaba ifadelere yer verilen programlara geçit verilmeyeceğini açıkladı.

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