İ L A N

T.C.

KARACABEY

SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI: 2022/256 Esas

DAVACI : MUSTAFA ARSLAN - 44005924244

VEKİLİ : Av. ESMA AYDIN - [16834-38657-74039] UETS

DAVALI : 1- METİN ERTURGAY -23035542970 Çamlıca Mah. Özgüven Sk. No:6 İç Kapı No:7Nilüfer/ BURSA

VEKİLİ : Av. SUAT DUMLU - [16169-61676-16886] UETS

DAVALI : NAGİHAN ALTUN -31228266886 18 BAT VİCTOR HUGO LA MADELELEİNE AİGLE 61300 9890 FRANSA L'AİGLE

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)

Mahkememizce dava dilekçesinde ve mernis sisteminde adresiniz bulunmadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin tarafınıza ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce görülmekte olan 2022/256 Esas sayılı dosyada Davacı MUSTAFA ARSLAN tarafından davalılar METİN ERTURGAY, MÜESSER BAŞOĞLU, NAGİHAN ALTUN, NEVZAT SOYKAN, YÜCEL TURNA aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜNE,

1-Dava konusu Bursa İli Karacabey İlçesi, Ekinli Mahallesi, 506, 477 ve 496 parsel sayılı taşınmazın TMK'nın 699/3. maddesi uyarınca üzerindeki bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte açık artırma ile satılarak MEVCUT ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

2-Satışın HMK'nın 322/2. maddesi yollaması ile İİK'nın 112-135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına,

3-Satış bedelinin tapu kaydı ilamlarındaki payları oranında taraflar arasında paylaştırılmasına,

4-Satışın taşınmaz üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına (İçtihatı Birleştirme Kararı 27.01.1954 E 1 K 22) Dair, davalı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilerek bu karar ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02332731

#ilan.gov.tr