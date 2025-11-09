CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz izlenebilir mi?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında zirve mücadelesi kızışıyor. Namağlup lider Galatasaray, Selçuk İnan yönetiminde çıkış arayan Kocaelispor'a konuk oluyor. Uzun yıllar sonra yeniden karşılaşacak iki köklü ekip, hem üç puan hem de rekabetin prestiji için sahaya çıkacak. Peki Kocaelispor-Galatasaray maçı saat kaçta?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.11.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 09.11.2025 15:52