CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz izlenebilir mi?

SELÇUK İNAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Kocaelispor, eski futbolcusu Selçuk İnan yönetiminde bu sezon dalgalı bir performans sergilese de özellikle iç sahadaki etkili oyunuyla dikkat çekiyor. Taraftarının güçlü desteğini arkasına alacak yeşil-siyahlılar, dev rakibi karşısında sürpriz peşinde. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle moral kazanan Kocaelispor için bu mücadele, ligdeki konumunu sağlamlaştırmak adına büyük önem taşıyor.