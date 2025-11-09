Viral Galeri Viral Liste CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz izlenebilir mi?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında zirve mücadelesi kızışıyor. Namağlup lider Galatasaray, Selçuk İnan yönetiminde çıkış arayan Kocaelispor'a konuk oluyor. Uzun yıllar sonra yeniden karşılaşacak iki köklü ekip, hem üç puan hem de rekabetin prestiji için sahaya çıkacak. Peki Kocaelispor-Galatasaray maçı saat kaçta?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.11.2025 15:50 Güncelleme Tarihi: 09.11.2025 15:52
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı, nefesleri kesecek bir mücadeleyle sürüyor. Liderliğini emin adımlarla sürdüren Galatasaray, şampiyonluk yarışında hata payını sıfıra indirmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, kümede kalma hattından uzaklaşmak isteyen Kocaelispor'a konuk olacak.

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ

Kocaelispor – Galatasaray karşılaşması, 9 Kasım Pazar günü Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak. Mücadelenin hakemi Çağdaş Altay. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Mücadelenin şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Maçı anlık takip etmek isteyen taraftarların yayıncı kuruluş tarafından belirlenen abonelik işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Keita, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar Dursun

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Osimhen

SELÇUK İNAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Kocaelispor, eski futbolcusu Selçuk İnan yönetiminde bu sezon dalgalı bir performans sergilese de özellikle iç sahadaki etkili oyunuyla dikkat çekiyor. Taraftarının güçlü desteğini arkasına alacak yeşil-siyahlılar, dev rakibi karşısında sürpriz peşinde. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle moral kazanan Kocaelispor için bu mücadele, ligdeki konumunu sağlamlaştırmak adına büyük önem taşıyor.

GALATASARAY'DA HEDEF NET: GALİBİYET VE SERİ

Okan Buruk'un öğrencileri ise zirvedeki yerini koruyup puan farkını açma hedefinde. Deplasmanda son haftalarda yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, Kocaeli'den üç puanla dönerek liderlik koltuğunu daha da sağlamlaştırmayı planlıyor.

