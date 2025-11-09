Emekliye yüzde 13,99 artış tablosu! Merkez’den SSK, BAĞKUR’a tam isabet zam tahmini! Ocak 2026’da en düşük 19.243 TL maaş...

KARAHAN: "2025 SONU TAHMİNİMİZ YÜZDE 31-33 ARALIĞINDA"

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu toplantısında yaptığı açıklamada, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Bu açıklamayla birlikte, yıl sonu için enflasyon beklentisinin yükselmesi memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranlarını da değiştirdi.