Emekliye yüzde 13,99 artış tablosu! Merkez'den SSK, BAĞKUR'a tam isabet zam tahmini! Ocak 2026'da en düşük 19.243 TL maaş...
Milyonlarca emekli ve memur, gözlerini ocak ayında açıklanacak maaş artışlarına çevirmişken Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Başkan Fatih Karahan, 2025 sonu için enflasyonun yüzde 31-33 aralığında öngörüldüğünü açıkladı. Bu güncelleme, maaş zammı hesaplarını da tamamen değiştirdi. Peki yeni tahminlerle kim ne kadar zam alacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.11.2025 11:00