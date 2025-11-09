Viral Galeri Viral Liste Emekliye yüzde 13,99 artış tablosu! Merkez'den SSK, BAĞKUR'a tam isabet zam tahmini! Ocak 2026'da en düşük 19.243 TL maaş...

Emekliye yüzde 13,99 artış tablosu! Merkez'den SSK, BAĞKUR'a tam isabet zam tahmini! Ocak 2026'da en düşük 19.243 TL maaş...

Milyonlarca emekli ve memur, gözlerini ocak ayında açıklanacak maaş artışlarına çevirmişken Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Başkan Fatih Karahan, 2025 sonu için enflasyonun yüzde 31-33 aralığında öngörüldüğünü açıkladı. Bu güncelleme, maaş zammı hesaplarını da tamamen değiştirdi. Peki yeni tahminlerle kim ne kadar zam alacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.11.2025 11:00
Milyonlarca emekli ve memur, ocak ayında belirlenecek maaş artışlarını şekillendirecek yıl sonu enflasyon oranına odaklanmışken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni bir tahmin geldi. Daha önce yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 24-29 aralığında açıklayan Merkez Bankası, bu tahminini yukarı yönlü revize etti.

KARAHAN: "2025 SONU TAHMİNİMİZ YÜZDE 31-33 ARALIĞINDA"

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu toplantısında yaptığı açıklamada, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Bu açıklamayla birlikte, yıl sonu için enflasyon beklentisinin yükselmesi memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranlarını da değiştirdi.

Eğer yıl sonu enflasyonu yüzde 31 olarak gerçekleşirse, 2025'in ikinci yarısına ait altı aylık enflasyon oranı yüzde 12,28 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 12,28 oranında zam yapılacak.

Memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 6,93'lük enflasyon farkına ek olarak yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı uygulanacak. Böylece ocak ayı itibarıyla toplam zam oranı yüzde 18,7'ye çıkacak.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 33 olarak gerçekleşmesi halinde ise tablo biraz daha değişiyor. Bu senaryoda ikinci altı aylık enflasyon yüzde 13,99 olacak.

