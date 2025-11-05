Örnek No:55*

T.C.

YEŞİLOVA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Satışa konu Burdur ili Yeşilova ilçesi Değirmen Mahallesi 247 ada 6 parsel sayılı taşınmaz Killik mevkiinde tarla vasfında ve 5.741,48m² büyüklüğündedir. Yeşilova Belediyesi İmar Sahası dışında kalmaktadır. Kadastral olarak arazi yoluna cephesi bulunamamaktadır. Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında ve ortalama %4-5 eğimlidir. Yüzeyi hafif taşlı bir yapıda olup toprak derinliği iyi seviyededir. Sulama sahaları içerisinde yer almamaktadır. Kendine ait sulama suyu kaynağı yahut sulama sistemleri ile bağlantısı tespit edilmemiştir. Kuru tarım arazisi özelliğindedir. Taşınmaz içerisinde 1 adet 21-25 yaşlarında ardıç ağacı vardır.

Taşınmazın kıymet takdiri tarihi itibari ile değeri 2.874.960TL'dir

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:25 Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:25 Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:25

28/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02325062

#ilan.gov.tr