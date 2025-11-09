Viral Galeri Viral Liste Ceren Arslan kimdir, kaç yaşında? Miss Universe 2025 Türkiye temsilcisi Ceren Arslan aslen nereli, ne iş yapıyor?

Ceren Arslan kimdir, kaç yaşında? Miss Universe 2025 Türkiye temsilcisi Ceren Arslan aslen nereli, ne iş yapıyor?

Ceren Arslan, Türkiye'yi 2025 Miss Universe – Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil etmeye hazırlanıyor. Bu yılki organizasyon 21 Kasım 2025'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşecek. Büyük finale sayılı günler kala duygularını paylaşan Arslan, 'Bayrağımı gururla taşıyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum. Bu süreçte desteğiniz en büyük gücüm olacak' ifadelerini kullandı. Peki Ceren Arslan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Türkiye'nin Miss Universe temsilcisi Ceren Arslan hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.11.2025 12:55
Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu. 1999 doğumlu Ceren Arslan, 21 Kasım 2025'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek yarışmada Türkiye adına sahneye çıkacak.

CEREN ARSLAN KİMDİR?

Ceren Arslan 1999 yılında İstanbul'da doğdu. 26 yaşında olan Arslan, Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunudur. Lisans eğitimi sırasında Erasmus programı kapsamında Belçika'daki Ghent Üniversitesi'nde eğitim aldı. İngilizce ve Fransızca dillerinde yetkindir.

Arslan, köken olarak Çerkes-Türk bir aileden gelmektedir.

EĞİTİM VE KARİYER

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra modellik yapmaya başlayan Ceren Arslan, aynı zamanda çeviri alanında da çalışmalar yürütmektedir.

Dansla ilgilenen Arslan, kariyerine "Model of Turkey" yarışmasında Photomodel kategorisini kazanarak başlamıştır. Bu yarışmadaki başarısının ardından modellik faaliyetlerine devam etmiştir.

