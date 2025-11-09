Ceren Arslan kimdir, kaç yaşında? Miss Universe 2025 Türkiye temsilcisi Ceren Arslan aslen nereli, ne iş yapıyor?

CEREN ARSLAN KİMDİR?

Ceren Arslan 1999 yılında İstanbul'da doğdu. 26 yaşında olan Arslan, Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunudur. Lisans eğitimi sırasında Erasmus programı kapsamında Belçika'daki Ghent Üniversitesi'nde eğitim aldı. İngilizce ve Fransızca dillerinde yetkindir.