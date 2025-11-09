Ceren Arslan kimdir, kaç yaşında? Miss Universe 2025 Türkiye temsilcisi Ceren Arslan aslen nereli, ne iş yapıyor?
Ceren Arslan, Türkiye'yi 2025 Miss Universe – Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil etmeye hazırlanıyor. Bu yılki organizasyon 21 Kasım 2025'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşecek. Büyük finale sayılı günler kala duygularını paylaşan Arslan, 'Bayrağımı gururla taşıyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum. Bu süreçte desteğiniz en büyük gücüm olacak' ifadelerini kullandı. Peki Ceren Arslan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Türkiye'nin Miss Universe temsilcisi Ceren Arslan hakkında merak edilenler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.11.2025 12:55