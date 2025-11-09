Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım Pazartesi İstanbul’da ulaşım bedava mı? İETT, metro, metrobüs, MARMARAY...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü olan 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, tüm yurtta büyük bir saygı ve özlemle anılacak. Milyonlarca vatandaşın katılacağı tören ve etkinlikler öncesinde en çok merak edilen konulardan biri, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı oldu.