Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım Pazartesi İstanbul'da ulaşım bedava mı? İETT, metro, metrobüs, MARMARAY...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da tüm yurtta saygı ve özlemle anılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi anma törenlerine katılmaya hazırlanırken, gözler İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına çevrildi. Vatandaşlar, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor.
Giriş Tarihi: 09.11.2025 16:06