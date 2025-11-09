Viral Galeri Viral Liste Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım Pazartesi İstanbul'da ulaşım bedava mı? İETT, metro, metrobüs, MARMARAY...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da tüm yurtta saygı ve özlemle anılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi anma törenlerine katılmaya hazırlanırken, gözler İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına çevrildi. Vatandaşlar, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 16:06
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü olan 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, tüm yurtta büyük bir saygı ve özlemle anılacak. Milyonlarca vatandaşın katılacağı tören ve etkinlikler öncesinde en çok merak edilen konulardan biri, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı oldu.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Atatürk'ü Anma Günü" olarak kutlanacak ancak resmi tatiller arasında yer almıyor. 1938 yılında Atatürk'ün ebediyete uğurlandığı gün olarak Ulusal Yas ilan edilen 10 Kasım'da, kamu kurumları, okullar ve özel sektör faaliyetlerine normal şekilde devam edecek.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETLİ OLACAK

Toplu taşıma hizmetleri, genellikle Cumhuriyet Bayramı, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi resmi ve dini bayramlarda ücretsiz olarak sunuluyor. Bu uygulama, Cumhurbaşkanlığı kararı veya ilgili büyükşehir belediyelerinin meclis kararlarıyla hayata geçiriliyor.

Ancak 10 Kasım, resmi tatil kapsamına girmediği için İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray hatlarında ücretsiz ulaşım uygulaması yapılmayacak. Vatandaşlar, 10 Kasım Pazartesi günü tüm toplu taşıma araçlarını normal ücret tarifesi üzerinden kullanabilecek.

