Fenerbahçe-Kayserispor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı Kadıköy'e taşınıyor. Ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, bu akşam düşüşteki Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, milli araya moralli girmek ve lider Galatasaray'la arasındaki farkı azaltmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.