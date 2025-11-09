Fenerbahçe-Kayserispor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın heyecanı Kadıköy'de yaşanıyor. Galatasaray'la zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam kendi sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, puan farkını eritme hedefiyle sahaya çıkarken, orta sahanın dinamosu İsmail Yüksek kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Peki, Fenerbahçe–Kayserispor karşılaşması hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.11.2025 17:04