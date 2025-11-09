Viral Galeri Viral Liste Fenerbahçe-Kayserispor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın heyecanı Kadıköy'de yaşanıyor. Galatasaray'la zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam kendi sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, puan farkını eritme hedefiyle sahaya çıkarken, orta sahanın dinamosu İsmail Yüksek kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Peki, Fenerbahçe–Kayserispor karşılaşması hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.11.2025 17:04
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı Kadıköy'e taşınıyor. Ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, bu akşam düşüşteki Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, milli araya moralli girmek ve lider Galatasaray'la arasındaki farkı azaltmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ BELLİ OLDU

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadelede düdüğü Ozan Ergün çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak üstlenecek.

Karşılaşma futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak buluşacak.

Mücadelenin şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Maçı anlık takip etmek isteyen taraftarların yayıncı kuruluş tarafından belirlenen abonelik işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

SARI-LACİVERTLİLER PUAN FARKINI AZALTMA PEŞİNDE

Geride kalan 11 haftada 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, topladığı 25 puanla zirvedeki Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunuyor. Son lig maçında Beşiktaş deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, üst üste dördüncü galibiyetini almak istiyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco, Kayserispor karşısında da aynı tempoyu sürdürüp milli araya kayıpsız girmeyi hedefliyor.

SON DAKİKA