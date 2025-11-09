CANLI | Fenerbahçe - Kayserispor
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor’u konuk ediyor. Ligde üç maçlık galibiyet serisini sürdürerek milli araya moralli girmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, kazanmak istiyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca
Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Bennasser, Benes, Furkan, Mane, Cardoso, Onughka
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
16. dakikada sol taraftan Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası sağ çaprazında Skriniar topu göğsüyle kontrol edip vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.
37. dakikada kullanılan serbest vuruşta Talisca'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Asensio'nun uzak direğe şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
40. dakikada Semedo'nun sağ taraftan pasında savunma arkasına hareketlenen Fred, ceza sahası sağ tarafında pasını kale önündeki Nene'ye aktardı. Nene'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
42. dakikada Levent'in pasında topla buluşan Edson Alvarez'in ceza yayının solundan sert şutunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
45+1. dakikada sol taraftan Carole'un kullandığı taç atışında top arka direğe yöneldi, bu noktada Mane'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'da kaldı.
(İKİNCİ YARI)
Detaylar geliyor...
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle: