500 Bin Sosyal Konut TC ile başvuru kılavuzu | TOKİ E-Devlet ekranı saat kaçta açılacak? Şartlar ve 5 bin TL ödeme adımları

Dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkanı sunan 'Yüzyılın Konut Projesi' için başvurular başlıyor. 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı dev proje kapsamında ilk başvurular, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00'da alınacak. TOKİ tarafından yürütülecek kampanyada, başvurular T.C. kimlik numarasının son rakamına göre kademeli olarak gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 14:11
"Yüzyılın Konut Projesi" için başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başlayacak. E-Devlet başvuruları ilk 5 gün boyunca, yoğunluğu azaltmak amacıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli ilerleyecek.

BAŞVURU SIRASI T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE

Kademeli sistemde ilk 5 günlük takvim şöyle işleyecek:

🔵10 Kasım: Son hanesi 0 olanlar

🔵11 Kasım: Son hanesi 2 olanlar

🔵12 Kasım: Son hanesi 4 olanlar

🔵13 Kasım: Son hanesi 6 olanlar

🔵14 Kasım: Son hanesi 8 olanlar

15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuruda bulunabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.

BAŞVURU KANALLARI

🔵T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri

🔵E-Devlet üzerinden çevrim içi başvuru

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

🔵E-Devlet başvurularında: Sistem tarafından gösterilen IBAN hesabına EFT/havale/ATM ile.

🔵Banka şubesi başvurularında: Ziraat, Halk veya Emlak Katılım şubeleri üzerinden.

5 BİN TL ÖDEME ADIMLARI (E-DEVLET)

🔵E-Devlet başvurusunda sistem, başvuruyu tamamladığınızda adınıza bir IBAN üretir.

🔵E-Devlet'te başvuru formunu eksiksiz doldurun.

🔵Sistem tarafından verilen IBAN'a EFT/havale/ATM yoluyla başvuru bedelini yatırın (5.000 TL).

🔵Süresinde ödeme yapılmazsa başvuru iptal edilir.

Not: Şube başvurularında ödeme, ilgili bankanın süreçlerine uygun şekilde şubeler aracılığıyla alınır.

KİMLERDEN BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK?

Paylaşılan resmi bilgilerde ücret muafiyetine dair özel bir istisna belirtilmedi. Buna karşılık, kurası çıkmayan adayların başvuru ücretleri iade edilecektir.

"YÜZYILIN KONUT PROJESİ" NEDİR? BAŞVURU–KURA–TESLİM TAKVİMİ

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için 500 bin sosyal konut satışa sunulacak.

🔵Başvuru dönemi: 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025

🔵İnşa ve ihale süreci: Kasım 2025'te başlayacak

🔵Hak Sahibi Belirleme Kuraları: 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026

🔵Teslimatlar: Mart 2027 itibarıyla kademeli başlayacak

🔵Projede en fazla konut; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya illerinde inşa edilecek. Toplamın beşte biri İstanbul'da olacak.

