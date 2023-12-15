Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak, ayın kaçında? 2023-2024 TFF transfer dönemi tarihi...

Ara transfer dönemi için kulüplerin hazırlıkları devam ediyor. Süper Lig'de ilk yarının sona ermesine kısa bir süre kala, futbolseverlerin dikkati ara transfer dönemine yoğunlaştı. Takımlarının kadrolarına katacağı yeni oyuncuları merakla bekleyen taraftarlar, ikinci transfer döneminin başlama tarihini öğrenmek için sabırsızlanıyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?