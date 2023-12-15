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Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak, ayın kaçında? 2023-2024 TFF transfer dönemi tarihi...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2023 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
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Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak, ayın kaçında? 2023-2024 TFF transfer dönemi tarihi...

2023-2024 Süper Lig sezonunun ilk yarısı sona ererken, futbol camiasında gözler ara transfer dönemine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği tarihe doğru gerçekleşecek olan ara transfer dönemi, takımlar için önemli bir fırsat sunuyor. Kulüpler, eksik gördükleri kadrolarını güçlendirmek ve ikinci yarıya daha hazır bir şekilde giriş yapmak adına yerli ve yabancı futbolcularla anlaşmalar yapma yolunda harekete geçiyor. Transfer dedikoduları ve görüşmeler, futbolseverleri heyecanlandırırken, kulüpler de kendi hedefleri doğrultusunda güçlü bir kadro oluşturma amacında. Peki ara transfer dönemi ne zaman başlayacak, ayın kaçında?

Ara transfer dönemi için kulüplerin hazırlıkları devam ediyor. Süper Lig'de ilk yarının sona ermesine kısa bir süre kala, futbolseverlerin dikkati ara transfer dönemine yoğunlaştı. Takımlarının kadrolarına katacağı yeni oyuncuları merakla bekleyen taraftarlar, ikinci transfer döneminin başlama tarihini öğrenmek için sabırsızlanıyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Ara transfer olarak da bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak-9 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

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