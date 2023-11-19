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Milli takımda sakatlık şoku! Emre Akbaba Galler karşısında forma giyemeyecek

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Giriş Tarihi: 19.11.2023 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
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Milli takımda sakatlık şoku! Emre Akbaba Galler karşısında forma giyemeyecek

A Milli Takım’ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı mücadele öncesi Milli futbolcu Emre Akbaba, Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı mücadele öncesi aday kadroda değişikliğe gidildi.

EMRE AKBABA KADRODAN ÇIKARILDI

Almanya ile oynanan özel maçta sakatlık yaşayan Emre Akbaba'nın aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin'den Cardiff'e seyahat edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Millî futbolcumuz Emre Akbaba, dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.

Aday kadrodan çıkarılan Emre Akbaba, Almanya ile oynanan özel maçın 34. dakikasında dizinden sakatlanarak yerini Abdulkadir Ömür'e bırakmıştı.

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