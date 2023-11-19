Milli takımda sakatlık şoku! Emre Akbaba Galler karşısında forma giyemeyecek

SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin'den Cardiff'e seyahat edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Millî futbolcumuz Emre Akbaba, dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.

Aday kadrodan çıkarılan Emre Akbaba, Almanya ile oynanan özel maçın 34. dakikasında dizinden sakatlanarak yerini Abdulkadir Ömür'e bırakmıştı.