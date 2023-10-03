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Eden Hazard sahalara geri dönüyor

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Giriş Tarihi: 03.10.2023
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Eden Hazard sahalara geri dönüyor

Real Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan Eden Hazard, 18 Ekim'de sahalara geri dönecek. Bu karşılaşmada Hazard'a bu iki isim dışında eski takım arkadaşları Mathieu Debuchy ve Yohan Cabaye da eşlik edecek.

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