23 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Milli sporcu Selçuk Can Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli sporcu Selçuk Can Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

SPOR
Giriş Tarihi: 23.09.2023 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023
ABONE OL
Milli sporcu Selçuk Can Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilo mücadelesinde Bulgar rakibi Stoyan Kubatov'u yenerek bronz madalya elde etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA