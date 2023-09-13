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Mustafa Yiğit Zeren: Zeren Spor Kulübü olarak yeni sezona hazırız

SPOR
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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Mustafa Yiğit Zeren: Zeren Spor Kulübü olarak yeni sezona hazırız

TVF Kadınlar 2. Ligi’nde şampiyon olarak KFC Kadınlar 1. Ligi’ne yükselen Zeren Spor Kulübü’nde Başkan Mustafa Yiğit Zeren, yeni sezon öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

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