Cimbom İlhami Siraçhan Nas transferini açıkladı! İşte bonservis bedeli...
Galatasaray, transferde bombalarına devam ediyor. Cimbom, 1299 Osmanlıspor forması giyen İlhami Siraçhan Nas'ı 10 milyon TL bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.
Transferin hızlı takımlarından Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncu İlhami Siraçhan Nas'ı transfer ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı takım, oyuncunun maliyetini açıkladı.
"Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü 1299 Osmanlıspor A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 TL tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."
"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HAYALİMDİ"
Galatasaray'ın TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu İlhami Siraçhan Nas, transferiyle ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Çok gururlu ve mutlu olduğunu söyleyen Nas, "Böyle büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Çocukluğumdan beri hayalimdi. Bugüne nasip oldu çok şükür. Çok gururluyum, mutluyum. Babam da futbolcu olduğu için biz de bu mesleğe gönül verdik. Onun izinden gitmeye çalıştık. Öncelikle burada kalıcı olup, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edip Avrupa'ya gitmek istiyorum" diye konuştu.
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