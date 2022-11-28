Göztepe-Altay maçındaki vahşet dünya basınında! İspanyollar manşetlere taşıdı
Spor Toto 1. Lig'deki Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar dünya basınında geniş yer buldu. Stadyumun ardından sokaklara taşınan bıçaklı kavgalarda kan aktı. Tribünde bir taraftarın işaret fişeği ile yaralandığı, Altay kalecisinin darbedildiği ve bazı taraftarların caddede bıçaklandığı olaylar için Marca "Vahşi saldırı" başlığını attı.
Göztepe-Altay derbisinde Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e ve Göztepe taraftarına yapılan saldırı Avrupa'da manşetlere taşındı.
Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e yapılan sopalı saldırı ve Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölüme atılan fişek Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte yaşanan gelişmeler ve Avrupa'da yansımaları.
Spor Toto 1inci Ligde Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisine çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.
Karşılaşmanın 19'uncu dakikasından sonra ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi.
SOPAYLA KALECİYE SALDIRDI
Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan Evrim Özgenç yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.
ÖZGENÇ HASTANEYE KALDIRILDI
Bir taraftarın kendisine köşe bayrağı direğiyle saldırması sonucunda kendisini yerde bulan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in de bilincinin açık olduğu belirtildi. Kafasında 4 santimetrelik bir yarık olduğu tespit edilen Özenç'in kontrol altında tutulduğu öğrenildi.
TARAFTAR AMELİYATA ALINACAK
Atılan fişekler sonucunda yaralanan ve hastaneye kaldırılan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Çenesi ile dişlerinde ağır hasar olan ve sol bölgesinde yanıklar olan Çakır'ın ameliyata alınacağı kaydedildi.
İZMİR VALİSİ KÖŞGER: 13 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA
Çıkan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gürsel Aksel Stadı'na geldi. İncelemelerde bulunan Vali Köşger, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gerçekleşen saldırıların münferit bir olay olduğunu dile getiren Vali Köşger, "Taraftarın çoğunluğu bu olayı tasvip etmedi. Sportmenlik ve centilmenliğe asla yakışmayan bir olaydı. İzmir'in ve Türkiye'nin geldiği noktaya uygun olmayan bir sonuç ortaya çıktı. Bu olayları gerçekleştiren kişiler gözaltına alındı, 13 kişi gözetim altına alındı. Altay kalecisinde herhangi bir sıkıntı yok. Göztepe taraftarının tedavisi devam ediyor. Birtakım dikişler atılması gereken durumlar var. Her iki yaralımızla ilgili en üst düzey sağlık tedbirleri alınmıştır. Her iki hastayı ziyaret edeceğiz. Bire bir hekimlerden tedavisi hakkında bilgiler alacağız. Fişeği atan kişi ve yanındakiler gözaltında. Bu olayın peşi bırakılmayacak. Bu işi yapanlar Türk hukuk sistemi içinde alınacak kararla cezalandırılacak. Fişeğin içeri nasıl sokulduğu ile bilgimiz yok" diye konuştu.
AVRUPA'DA GENİŞ YER BULDU
Göztepe-Altay derbisinde yaşananlar Avrupa basınının da gündemine oturdu. The Sun, The Guardian, The Times ve Bild gibi önemli basın kuruluşları, İzmir derbisinde yaşananlara geniş yer ayırdı.
İngiltere'den The Sun, "İzmir derbisi kaosa sürüklenirken salak taraftar köşe bayrağıyla kaleciye saldırdı" başlığıyla haberini servis etti. The Sun'da yer alan haberin detayında derbinin kaleciye yapılan saldırı sonrasında ertelendiğine vurgu yapılarak "İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan mücadele, henüz 25. dakikada tribünlerde çıkan tartışmada ikisi çocuk üç taraftarın yaralanmasıyla kaosa dönüştü." ifadelerine yer verildi.
İngiltere'den The Guardian, "Taraftarın korner bayrağıyla oyuncuya saldırması üzerine Türkiye'de futbol maçı yarıda kesildi" başlığını kullandı. Haberde Göztepe taraftarlarına yapılan fişekli saldırıya da yer verildi.
Dünyaca ünlü The Times "Türkiye'de taraftar korner bayrağıyla kaleciye vurdu" başlığını kullandı. Haberde Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in ciddi bir kafa travması yaşadığına vurgu yapıldı. The Times'da yer alan haberin detayında "Altay ile Göztepe arasında oynanan İzmir derbisinin 20. dakikasında meydana gelen olay, deplasman tribününden ev sahibi taraftarların üzerine havai fişek atılması nedeniyle maçın durdurulması üzerine meydana geldi. Taraftarlar sahada iki ambulansla tedavi altına alındı." denildi.
"İRKİLEREK KAÇTILAR"
Almanya'dan Bild, Göztepeli bir taraftarın Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i sopayla yere düşürdüğünü ve kalecinin anında tedavi altına alındığını ifade etti. Haberde Katar'daki Dünya Kupası arasında futbolda şiddetin arttığına vurgu yapıldı.
Bild'de şu ifadelere yer verildi;
"Bir taraftar tüm gücüyle bayrak direğiyle kaleciye vurdu. Oyuncu, elleriyle başını korumaya çalışırken yere düştü. Takım arkadaşları şok içinde irkilerek olay yerinden kaçtı. Maç zaten tribünlerde yaşananlardan sonra ertelenmişti. Bazı taraftarlar kanlar içinde saha içine getirilerek ambulansa konuldu."
MARCA: VAHŞI SALDIRI
İspanya'nın önde gelen spor sitelerinden Marca, Göztepe-Altay derbisinde yaşananları "Türkiye'de vahşi saldırı" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde "Göztepe ile Altay arasındaki İzmir derbisinde ciddi olaylar yaşandı. Misafir tribününden Göztepe taraftarlarına fişek atıldı. Bu olay bazı taraftarların yaralanmasına neden oldu. Stadyumda kaos yaşandı. Yaralıları tahliye etmek için sahaya 2 ambulans girerken, bu sırada tribünlerden sahaya fırlayan Göztepe taraftarı, rakip kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner bayrağıyla sırtına 2 kez vurdu. Maç askıya alındı." ifadelerine yer verildi.
İspanya'dan Mundo Deportivo "Ne rezalet ama! Altay kalecisine köşe bayrağıyla saldırdılar" başlığını kullandı. Haberde "Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi çıkan taraftar olaylar nedeniyle ertelendi. Tam bu anda sahaya atlayan bir taraftar Altay kalecisine köşe bayrağıyla saldırdı." denildi.
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