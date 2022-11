Göztepe-Altay maçındaki vahşet dünya basınında! İspanyollar manşetlere taşıdı

AVRUPA'DA GENİŞ YER BULDU

Göztepe-Altay derbisinde yaşananlar Avrupa basınının da gündemine oturdu. The Sun, The Guardian, The Times ve Bild gibi önemli basın kuruluşları, İzmir derbisinde yaşananlara geniş yer ayırdı.

İngiltere'den The Sun, "İzmir derbisi kaosa sürüklenirken salak taraftar köşe bayrağıyla kaleciye saldırdı" başlığıyla haberini servis etti. The Sun'da yer alan haberin detayında derbinin kaleciye yapılan saldırı sonrasında ertelendiğine vurgu yapılarak "İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan mücadele, henüz 25. dakikada tribünlerde çıkan tartışmada ikisi çocuk üç taraftarın yaralanmasıyla kaosa dönüştü." ifadelerine yer verildi.