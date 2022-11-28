Göztepe-Altay maçındaki vahşet dünya basınında! İspanyollar manşetlere taşıdı

MARCA: VAHŞI SALDIRI

İspanya'nın önde gelen spor sitelerinden Marca, Göztepe-Altay derbisinde yaşananları "Türkiye'de vahşi saldırı" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde "Göztepe ile Altay arasındaki İzmir derbisinde ciddi olaylar yaşandı. Misafir tribününden Göztepe taraftarlarına fişek atıldı. Bu olay bazı taraftarların yaralanmasına neden oldu. Stadyumda kaos yaşandı. Yaralıları tahliye etmek için sahaya 2 ambulans girerken, bu sırada tribünlerden sahaya fırlayan Göztepe taraftarı, rakip kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner bayrağıyla sırtına 2 kez vurdu. Maç askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

İspanya'dan Mundo Deportivo "Ne rezalet ama! Altay kalecisine köşe bayrağıyla saldırdılar" başlığını kullandı. Haberde "Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi çıkan taraftar olaylar nedeniyle ertelendi. Tam bu anda sahaya atlayan bir taraftar Altay kalecisine köşe bayrağıyla saldırdı." denildi.