SON DAKİKA! Göztepe Altay maçında olaylar! Göztepe Altay maçı ertelendi mi? Altay kaleci Ozan Evrim Özenç sağlık durumu nasıl?
Son dakika... Göztepe Altay maçında olaylar çıktı. İzmir’de saat 19.00’da başlayan Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan’a korner diğeri ile saldırdı. Bu gelişmelerin arıdndan maçın ertelenip ertelenmediği araştırılıyor. Peki, Göztepe Altay maçında olaylar son durum nedir? Göztepe Altay ertelendi mi? Altay kaleci Ozan Evrim Özenç sağlık durumu nasıl?
Göztepe Altay maçında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İzmir'de saat 19.00'da başlayan Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. TFF 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe ile Altay karşılaşmasında her iki takımın taraftarı arasında arbede yaşandı. Göztepe taraftarından bir kişi Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına korner direği ile vurdu. Peki, Göztepe Altay maçında olaylar son durum nedir? Göztepe Altay ertelendi mi? Altay kaleci Ozan Evrim Özenç sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler...
GÖZTEPE ALTAY MAÇI ERTELENDİ Mİ?
Göztepe ile Altay karşılaşmasındaki her iki takımın taraftarı arasında yaşanna arbede sonrası TFF tarafından yapılan açıklamada karşılaşmanın ertelendiği açıklandı.
Ozan'a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.
Futbolular ve hakemler soyunma odasına girdi.
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- SON DAKİKA! Göztepe Altay maçında olaylar! Göztepe Altay maçı ertelendi mi? Altay kaleci Ozan Evrim Özenç sağlık durumu nasıl?
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