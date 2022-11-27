SON DAKİKA! Göztepe Altay maçında olaylar! Göztepe Altay maçı ertelendi mi? Altay kaleci Ozan Evrim Özenç sağlık durumu nasıl?

Göztepe Altay maçında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İzmir'de saat 19.00'da başlayan Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. TFF 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe ile Altay karşılaşmasında her iki takımın taraftarı arasında arbede yaşandı. Göztepe taraftarından bir kişi Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına korner direği ile vurdu. Peki, Göztepe Altay maçında olaylar son durum nedir? Göztepe Altay ertelendi mi? Altay kaleci Ozan Evrim Özenç sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler...

GÖZTEPE ALTAY MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Göztepe ile Altay karşılaşmasındaki her iki takımın taraftarı arasında yaşanna arbede sonrası TFF tarafından yapılan açıklamada karşılaşmanın ertelendiği açıklandı.