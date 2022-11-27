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Göztepe-Altay maçında Göztepeli taraftar Altay Kalecisinin sırtına korner direği ile vurdu

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Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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Göztepe-Altay maçında Göztepeli taraftar Altay Kalecisinin sırtına korner direği ile vurdu

Spor Toto 1.Lig'de oynanan Göztepe-Altay maçında bir tarafta tribünden atlayıp Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner bayrağı ile vurdu. Karşılaşma çıkan olaylar sebebiyle ertelendi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçı, bir Göztepe taraftarının Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmasının ardından hakem Emre Kargın tarafından tatil edildi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı. Yabancı madde bir süre yanmaya devam etti. Taraftarlar yabancı maddeyi bir süre sonra uzaklaştırdı.

Bu sırada yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girdi. Müsabaka 22. dakikada durdu. Bir Göztepe taraftarları, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu.

Yabancı maddeden etkilenenlerin yanı sıra Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç hastaneye kaldırıldı. Hakem Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.

Yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından stattan müsabakanın tatil edildiği bilgisi ilan edildi.

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