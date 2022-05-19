Trabzonspor’dan transfer harekatı! İşte Abdullah Avcı’nın listesi

HALİL AKBUNAR KİMDİR?

Futbola Balçova İdman Yurdu'nda başlayan Halil Akbunar, 1993 tarihinde doğmuştur. 28 yaşındadır. Balçova'da oynarken Antalyaspor tarafından keşfedilip buraya gelmiş; daha sonra Göztepe'nin yolunu tutmuştur. 2011-12 yılından beri Göztepe için ter döken Halil Akbunar, son dönemde artış gösteren bir form grafiğine sahiptir.

Futbolcunun bir önceki sezon ortaya koyduğu performans ise, ona doğrudan A Milli Takım davetini aldırmıştır. Akbunar, şimdiye dek 294 maça çıkmış ve 40'ın üzerinde gol atmıştır. Gürsel Aksel Stadyumu açılış maçı sırasında Beşiktaş 'a attığı gol ünlüdür. Bu gol, aynı zamanda stadyumda atılan ilk gol olarak tarihe geçti.