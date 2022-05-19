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Trabzonspor'dan transfer harekatı! İşte Abdullah Avcı'nın listesi

SPOR
Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Trabzonspor’dan transfer harekatı! İşte Abdullah Avcı’nın listesi

Yeni sezon için transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor'da ilk adımlar sol bek için atılıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesini alan bordo mavili yönetim 3 isme odaklandı.

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk coşkusunu yaşayan bordo mavililer, kutlamaların hemen ardından gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren yönetim, transfer etmek istediği isimleri de belirledi.

İLK İSİM HALİL AKBUNAR

Trabzonspor bu doğrultuda geçtiğimiz sezon da transferi için çaba sarf edilen ancak kadroya katılamayan Halil Akbunar'ı yeniden gündemine aldı.

Göztepe'nin sembol isimlerinden olan ve takımı küme düşme mücadelesinde yalnız bırakmayan kanat oyuncusunun kulübüyle bir görüşme yaparak ayrılma sürecini değerlendireceği öğrenildi.

HALİL AKBUNAR BU SEZON NE YAPTI?

Göztepe forması giyen Halil Akbunar bu sezon tüm kulvarlada 33 karşılaşmaya çıktı. 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu 4 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

Halil Akbunar bu karşılaşmalarda 2614 dakika görev aldı. Milli futbolcu Göztepe kariyerinde toplam 309 maçta görev aldı. Halil Akbunar kulüp kariyerinde 49 gol, 51 asistlik katkı sağladı.

Halil Akbunar bu sezon oynadığı maçlarda 17 defa sağ, 11 defa sol, 5 defa 10 numarada ve 1 defada santrfo bölgesinde sahaya çıktı. Halil Akbunar'ın güncel piyasa değeri 3.700 milyon Euro.

HALİL AKBUNAR KİMDİR?

Futbola Balçova İdman Yurdu'nda başlayan Halil Akbunar, 1993 tarihinde doğmuştur. 28 yaşındadır. Balçova'da oynarken Antalyaspor tarafından keşfedilip buraya gelmiş; daha sonra Göztepe'nin yolunu tutmuştur. 2011-12 yılından beri Göztepe için ter döken Halil Akbunar, son dönemde artış gösteren bir form grafiğine sahiptir.

Futbolcunun bir önceki sezon ortaya koyduğu performans ise, ona doğrudan A Milli Takım davetini aldırmıştır. Akbunar, şimdiye dek 294 maça çıkmış ve 40'ın üzerinde gol atmıştır. Gürsel Aksel Stadyumu açılış maçı sırasında Beşiktaş 'a attığı gol ünlüdür. Bu gol, aynı zamanda stadyumda atılan ilk gol olarak tarihe geçti.

SOL BEKE GHISLAIN KONAN

Reims'le sözleşmesi bitecek olan Fildişili sol bek için temasların başladığı öğrenildi. Pek çok talibi bulunan Konan konusunda elini çabuk tutan Fırtına, geçen sezonki gibi erken davranıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off oynanacağı için en az 2-3 transferin yine kamp dönemine yetiştirilmesi hedefleniyor. Ligue 1'de bu sezon çıktığı 28 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Konan, devre arasında Fenerbahçe 'nin de ciddi şekilde gündemindeydi. Trabzonspor, bonservis maliyeti bulunmayan 26 yaşındaki yıldızı imza parası formülüyle ikna etmeyi planlıyor.

Konan'ın yanı sıra sol bek listesinde 2-3 önemli alternatifin daha bulunduğu öğrenildi.

EREN ELMALI DA LİSTEDE

Trabzonspor, yerli transferde ise Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı gündemine aldı. Eren ile Trabzonspor dışında Galatasaray ve Fenerbahçe'de ilgileniyor.

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