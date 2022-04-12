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Canlı I Real Madrid - Chelsea (CANLI SKOR) Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalist kim olacak?

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Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Canlı I Real Madrid - Chelsea CANLI SKOR Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalist kim olacak?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde 3-1'lik skorun rövanşında Real Madrid evinde İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırlayacak. Benzema'nın ilk maçta attığı 3 golle turu zora sokan Chelsea en az üç farkla kazanmak zorunda. İşte maçın ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Real Madrid, İngiltere'de Karim Benzema'nın hattrick yaptığı maçta 3-1 yendiği Chelsea'yi, İspanya'da ağırlayacak.

Deplasman kuralı olmadığı için konuk ekibin turu geçmesi için rakibini en az 3, mücadeleyi uzatmaya götürmesi için rakibini en az iki farkla yenmesi gerek.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema

Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rudiger, James, Kovacic, Kante, Alonso, Ziyech, Mount, Havertz

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REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Chelsea maçı 12 Nisan Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

TURU GEÇEN KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Real Madrid-Chelsea eşleşmesinin galibi, Liverpool(3)-(1)Benfica eşleşmesinin, Bayern Münih-Villarreal eşleşmesinin kazananı da, yine yarınki Atletico Madrid(0)-(1)Manchester City galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

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