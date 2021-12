At yarışları iptal mi? 25 Aralık Adana İstanbul at yarışları neden başlamadı?

At yarışları iptal mi? At yarışları neden başlamadı? 25 Aralık'ta Adana'da yapılması planlanan at yarışlarında sürekli erteleme olması nedeniyle at yarışları iptal mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Konuyla ilgili Türkiye Jokey Kulübü'nden açıklama geldi.