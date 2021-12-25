At yarışları iptal mi? 25 Aralık Adana İstanbul at yarışları neden başlamadı?
At yarışları iptal mi? 25 Aralık’ta koşulması planlanan Adana Yeşiloba Hipodromu’ndaki yarışlar ertelendi. At yarışları neden başlamadı sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Yarışların başlamaması nedeniyle gözler Türkiye Jokey Kulübü’ne çevrildi. Peki, at yarışları iptal mi?
At yarışları iptal mi? At yarışları neden başlamadı? 25 Aralık'ta Adana'da yapılması planlanan at yarışlarında sürekli erteleme olması nedeniyle at yarışları iptal mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Konuyla ilgili Türkiye Jokey Kulübü'nden açıklama geldi.
AT YARIŞLARI İPTAL Mİ?
Adana Yeşiloba Hipodromu'nda bugün yapılacak yarışlar öncesi seyisler grev yaptı. Bu nedenle saat 13:30'da başlaması gereken koşular henüz başlamadı.
TJK'DAN AÇIKLAMA
Türkiye Jokey Kulübü'nün Twitter adresinden yapılan açıklamalarda şu bilgiler verildi:
Komiserler Kurulu Kararı ile bugün Adana Yeşiloba Hipodromunda 13:30'da başlaması planlanan koşuların 1. koşudan itibaren saat 16:00'da başlatılarak koşturulmasına karar verilmiştir.
Komiserler Kurulu Kararı ile bugün Adana Yeşiloba Hipodromunda 18.30'da koşması gereken 6. koşunun 18.45'te, 7. koşunun 19.15'te, 8. koşunun 19.45'te, 9. koşunun 20.15'te ve 10. koşunun da 20.45'te yapılmasına karar verilmiştir.
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