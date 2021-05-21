Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! İşte Fenerbahçe'nin hoca listesi
Şampiyonluk hasreti içindeki Fenerbahçe'de gözler teknik direktör arayışına çevrildi. Kamp öncesi hocasını belirlemek isteyen Ali Koç, birçok isim üzerinde çalışıyor. Löw, Lavre ve Dalic gibi Avrupa çapındaki hocaların sarı lacivertli yönetimin gündeminde olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de ana fikir Emre Belözoğlu ile yola devam etmek fakat Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe geri dönmesi yabancı bir teknik adamla anlaşılması da alternatifler arasında yer alıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 'Teknik direktör ve hoca konusunu haftaya konuşuruz.' deyince gözler sürprizlere çevrildi.
FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN 4 ADAY!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görev süresi boyunca 6 teknik adamla çalıştı. Cocu, Ersun Yanal ve Erol Bulut gibi teknik adamlarla başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu teknik direktörlüğünde iyi bir grafik ortaya koydu.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 4 aday söz konusu. Almanya milli takımının teknik direktörü Joachim Löw, EURO 2020'den sonra milli takımdan ayrılacak. Löw, bir dönem Fenerbahçe ve Adanaspor'u da çalıştırmıştı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Alman bir teknik adamı takımın başında görmek istiyor.
Fanatik Gazetesi'nin haberien göre Ali Koç, "Teknik direktör ve transfer konusunu haftaya konuşuruz" dedi, gözler yeniden Fenerbahçe'nin hoca adaylarına çevrildi.
LÖW VE DALİC LİSTE BAŞI!
Sarı-Lacivertli yönetim, Emre Belözoğlu ile devam etme ihtimali olduğu kadar, gündemdeki diğer hoca adaylarının durumunu da masaya yatırdı EURO 2020 sonrası görevlerine veda edecek olan Löw ile Dalic hâlâ liste başı.
LUCİAN FAVRE DE ADAYLAR ARASINDA!
2021 yılında takım çalıştırmayan Favre de adaylar arasında. Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe'nin gündeminde bir kez daha teknik direktör konusu ön plana çıktı.
Özellikle Başkan Ali Koç'un dünkü basın toplantısında, "Transfer ve teknik direktör konusunu haftaya konuşuruz" demesi, gözleri yeniden gündemdeki isimlere çevirdi. Fenerbahçe Yönetimi, Emre Belözoğlu ile yola devam etme ihtimali kadar, diğer seçenekleri de masaya yatırmış durumda.
Listenin başında, EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'na veda edecek olan Löw var. Deneyimli futbol adamının vereceği cevaba göre bir yol haritası çizilecek.
SON DURAĞI ALMANYA OLMUŞTU!
Löw'ün ardından öne çıkan diğer isim, Hırvatistan'ın hocası Dalic. O da EURO 2020 sonrası görevinden ayrılacak.
Sarı-Lacivertliler, 54 yaşındaki teknik adamla uzun süredir temas halinde. Listedeki diğer aday ise son olarak Dortmund'u çalıştıran ve 2021 yılını boş geçiren Favre... İsviçreli hocanın, Fener'in teklifini kabul etme ihtimali diğer adaylara göre daha yüksek görünüyor.
3 sezonluk Ali Koç döneminde transfere 694 milyon TL para harcandı. Sadece beş hafta lider geçirilirken Avrupa'da 10 maça çıkıldı. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, ilk sezon 6., sonraki sezon 7., bu sezon da 3. oldu.
ALİ KOÇ: ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Teknik adam ve transfer konusunu 1 Haziran'a kadar çözmek istediklerini ifade eden Ali Koç, 'Şampiyonluğun en büyük adayıyız.' diyerek rakiplerine mesaj gönderdi.
TFF'YE YÜKLENDİ!
Ali Koç, 'Ligde sıralamalayı belirleyen unsurlar arasında ne yazık ki TFF'nin anlayışı, adaletsiz kararları da yer alıyor. Bunlar ülkemizde futbolu etkiliyor.' ifadelerini kullandı.
Sabah Gazetesi Murat Özbostan; Ali Koç'un basın toplantısını değerlendirdi.
'Medya davet edilmesine rağmen meslektaşlarımız sadece oturup Ali Koç'un okuduğu bülteni dinlemek zorunda kaldılar.'
Böyle bir açıklama Fenerbahçe TV'den de yapılabilirdi. Ali Koç'un ilk günlerdeki heyecanından eser yoktu. Fenerbahçe'nin başkanı 3 sezon daha başkan olacak, camiaya da başarı sözü verildi.
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