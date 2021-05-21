Fenerbahçe'de gündem teknik direktör! İşte Fenerbahçe'nin hoca listesi

Sarı-Lacivertliler, 54 yaşındaki teknik adamla uzun süredir temas halinde. Listedeki diğer aday ise son olarak Dortmund'u çalıştıran ve 2021 yılını boş geçiren Favre... İsviçreli hocanın, Fener'in teklifini kabul etme ihtimali diğer adaylara göre daha yüksek görünüyor.

3 sezonluk Ali Koç döneminde transfere 694 milyon TL para harcandı. Sadece beş hafta lider geçirilirken Avrupa'da 10 maça çıkıldı. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, ilk sezon 6., sonraki sezon 7., bu sezon da 3. oldu.