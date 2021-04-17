CANLI | Trabzonspor Hatayspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de müthiş maç

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Bu önemli karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny

Hatayspor: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Katranis, Aabid, Ribeiro, Kamara, Traore, Boupendza, Diouf

Son 3 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, rakibini yenerek hem galibiyet özlemine son vermeyi hem de çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Karadeniz ekibi, ligde 58 puanla 4. sırada yer alıyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN BÜYÜK HEYECANI

19 Ocak'taki Konyaspor maçında ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür, yaklaşık 3 ay sonra maç kadrosunda olabilir. 1 haftadır takımla idman yapan genç futbolcu, hocasıyla yaptığı görüşmede "Kendimi iyi hissediyorum" dedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, moralinin iyice yükselmesi adına Abdülkadir'e 21 kişilik kadroda yer vermeyi düşünüyor.

CALEB EKUBAN'IN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Hafta boyunca takımdan ayrı çalışan ve son idmanda kendini deneyen Caleb Ekuban'ın kesin durumu bugün netleşecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncunun son durumuna bakıp, yedek kulübesinde şans verebilir. Bordo-Mavililer'de Yunus Mallı sakatlığı nedeniyle oynamayacak, Vitor Hugo kart cezalısı.

TRABZONSPOR'DA SAĞ BEKTE BÜYÜK REKABET

Hatayspor maçı öncesi Fırtına'da en fazla rekabetin yaşandığı bölgelerden biri de savunmanın sağ tarafı. Son maçlarda bu bölgede stoper Hüseyin Türkmen'i kullanan Abdullah Avcı, Serkan Asan'ı kızağa çekmişti. Bordo-Mavililer'de sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'nin de sakatlığı tamamen geçti. Karadeniz ekibinin hocası, cumartesi günkü Hatay karşılaşmasında bu 3 oyuncudan birini tercih edecek. Kamil Ahmet şimdilik bir adım önde gözüküyor.

ABDULLAH AVCI'DAN YUSUF SARI'YA 'HAZIR OL' MESAJI

Trabzonspor'da Nwakaeme ve Ekuban'ın tedavileri devam ederken, teknik direktör Abdullah Avcı'dan Yusuf Sarı'ya 'Hazır ol' talimatı geldi. Çaykur Rizespor mücadelesinde Yunus Mallı sakatlanınca oyuna giren Yusuf, son dakikalarda Vitor Hugo kırmızı kart görünce kenara alınmıştı. Avcı'nın, "Sakın moralini bozma. Stoper almam gerekiyordu. Taktik gereği seni çıkardım" dediği Yusuf Sarı, Hatay maçına ilk 11'de başlayabilir.

HATAYSPOR'DA 3 EKSİK VAR

Süper Lig'deki ilk senesinde ortaya koyduğu performansla alkış alan Hatayspor, bugün Trabzonspor'u mağlup edip puanını 52'ye çıkartmak istiyor. Güney ekibinde zorlu deplasman öncesi 3 eksik bulunuyor. Kart cezalısı Akintola'nın yanı sıra Selim Ilgaz ve Soner Örnek'in sakatlıkları var. Ömer Erdoğan'ın ekibi, ligde çıktığı son 5 lig maçında 4 yenilgi alırken, tek galibiyetini Galatasaray'a karşı elde etti.