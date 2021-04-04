Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Marega yıllık 3 milyon € istiyor





SOYDAN: F.BAHÇE İNŞALLAH HAKLI ÇIKAR

TFF yöneticisi Selim Soydan, sarı-lacivertlilerin 1959 öncesi şampiyonluklar hakkındaki başvurusunu değerlendirdi. Soydan, "Söylenen çok laf var ama Fenerbahçe haklıysa 28. şampiyonluğunu almalı. İnşallah Fenerbahçe haklı çıkar. Ben Fenerbahçeliyim, hakkıysa helal olsun, haklı görüyorum... TFF İcra Kurulu'nca detaylı araştırma yapıldığını biliyorum. Karar ne zaman çıkar hiç bilmiyorum. Yakın bir zamanda da çıkabilir, buna TFF karar verecek. İnşallah Fenerbahçe'nin bu itirazı haklı bulunur" yorumunu yaptı.

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