02 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri CANLI I Yeni Malatyaspor Beşiktaş canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

CANLI I Yeni Malatyaspor Beşiktaş canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'in 28. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Zirve mücadelesi veren Sergen Yalçın'ın öğrencileri zorlu Yeni Malatyaspor mücadelesine mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran Yeni Malatyaspor'da ise hedef Beşiktaş'ı devirerek moral kazanmak. İşte her iki takımın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

SPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
ABONE OL
CANLI I Yeni Malatyaspor Beşiktaş canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak.

YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor:(MUHTEMEL) Ertaç, Chebake, Wallace, Ndizeye, Hadebe, Zeki, Mustafa, Ahmed, Mallan, Hafez, Tetteh

Beşiktaş: Utku, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Necip, Larin, Aboubakar

BEŞİKTAŞ'TA ŞOK SAKATLIK

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu maç öncesi ısınmalarda ağrı hissettiği için 11'e Utku görev yapacak.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 29. haftada oynanacak Gaziantep mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İKİ TAKIM 8. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı 7 maçta Beşiktaş'ın 5, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.

2017-2018 sezonunda oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle biterken, ikinci yarıdaki karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı. Siyah-beyazlı ekip, sonraki sezon oynanan iki karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip de deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, bu sezon evindeki karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

CANLI | Gaziantep FK-Gençlerbirliği CANLI | GAZİANTEP FK-GENÇLERBİRLİĞİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA