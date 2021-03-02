CANLI I Yeni Malatyaspor Beşiktaş canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu
Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Zirve mücadelesi veren Sergen Yalçın'ın öğrencileri zorlu Yeni Malatyaspor mücadelesine mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran Yeni Malatyaspor'da ise hedef Beşiktaş'ı devirerek moral kazanmak. İşte her iki takımın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.
BEŞİKTAŞ'TA ŞOK SAKATLIK
Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu maç öncesi ısınmalarda ağrı hissettiği için 11'e Utku görev yapacak.
SON 3 MAÇINI KAZANDI
Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti.
4 FUTBOLCU SINIRDA
Beşiktaş'ta oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 29. haftada oynanacak Gaziantep mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
İKİ TAKIM 8. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK
Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı 7 maçta Beşiktaş'ın 5, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.
2017-2018 sezonunda oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle biterken, ikinci yarıdaki karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı. Siyah-beyazlı ekip, sonraki sezon oynanan iki karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.
Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip de deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, bu sezon evindeki karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.