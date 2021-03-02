Gaziantep FK 2 - 1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Ev sahibi ekip 18. dakikada Sandro Lima'nın golüyle 1-0 geriye düştü. 58. dakikada Mirallas'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Gaziantep, 59'da Kenan Özer ve 79'da Jefferson'un golüyle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Mirallas'ın ortasında Ertuğrul'un indirdiği tehlikeli topu, kale sahası önünde araya giren Gençlerbirliği savunması dışarı gönderdi.



10. dakikada Johansson'un ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmadan sekerek kornere gitti.



20. dakikada ara pasla ceza sahasına sokulan Lima'nın vuruşu kaleci Günay'dan döndü. Dönen topu bir kez daha tamamlayan Lima, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1





22. dakikada Lima'nın pasında topa gelişine vuran Furman'ın şutu yandan auta çıktı.



25. dakikada ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Sefa'nın sert vuruşunu Günay kurtardı.



37. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışından çektiği etkili şut direğin dibinden dışarı çıktı.



40. dakikada Dicko'nun ceza sahası dışından vuruşu yerden sekerek kaleci Nordfeldt'te kaldı.



45. dakikada Dicko'nun pasında topla buluşan Rashid'in kaleye gönderdiği top savunmadan döndü.



45+2. dakikada Dicko'nun ceza yayı önünden yaptığı vuruş bir kez daha savunmadan sekerek kaleci Nordfeldt'te kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



51. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselerek kafayla dokunan Djilobodji'nin şutu az farkla dışarı çıktı.



56. dakikada yapılan VAR incelemesi sonrası Candeias'ın ayağına bastığı gerekçesiyle Gaziantep FK futbolcusu Mirallas kırmızı kart gördü.



59. dakikada Arda'nın kaleciye geri pasında kısa düşen topu alan Kenan Özer, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1





62. dakikada Olkowski'nin ceza sahası solundan arka direğe yaptığı sert ortaya kale çizgisi önündeki Dicko dokunamadı.



64. dakikada Güray'ın penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Jefferson dokundu, kaleci Nordfeldt üzerine gelen sert şutu kurtardı.

69. dakikada Olkowski'nin çizgiden kale önüne çevirdiği topu bomboş pozisyonda bulunan Dicko tamamladı, kaleci Nordfeldt bir kez daha gole izin vermedi.



73. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Candeais'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lima, karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı.



74. dakikada Candeias'ın yaptığı vuruşu kaleci Günay çeldi, dönen topu tamamlayan Soner'in şutu üstten auta çıktı.



78. dakikada Gençlerbirliği atağında Lima'nın pasında topla buluşan Sefa'nın vuruşunu sol köşeye iyi uzanan Günay kurtardı.





79. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Güray'ın ortasına iyi yükselen Jefferson, kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ve ev sahibi ekibi öne geçirdi. 2-1



88. dakikada Ömürcan'ın ortasında Lima'nın yaptığı kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Gençlerbirliği'ni konuk etti. İkinci yarısı büyük bir heyecana sahne olan zorlu karşılaşmayı 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 galip bitiren Gaziantep FK, puanını 43'e yükseltti. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.