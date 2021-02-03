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Haberler Spor Haberleri CANLI | Antalyaspor-Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

CANLI | Antalyaspor-Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

'in 23. haftasında sahasında 'ı konuk edecek. Liderlik yarışında Trabzonspor'dan yara alan Beşiktaş, ile birlikte çıkış arayan Antalyaspor'u yenerek zirvede tutunmak istiyor. İşte maçın ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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CANLI | Antalyaspor-Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor (muhtemel): Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Amilton, Sam, Gökdeniz

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar.

50.KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 49 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 10 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 106 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

Geçen sezon Antalya'da oynanan maçta Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

ERSUN YANAL 700. MAÇINA ÇIKACAK

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü , Beşiktaş mücadelesiyle kariyerinde 700'üncü karşılaşmasına çıkacak. Süper Lig'de ilk olarak 1995-1996'da Denizlispor'da görev yapan Ersun Yanal, Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor'u, 1. Lig'de de Yeni Salihlispor ve Denizlispor'u çalıştırdı.

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