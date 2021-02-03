Kayseri'de puanlar paylaşıldı! Kayserispor 1-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İşte karşılaşmaya dair detaylar...
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Kayseri ekibi, 54. dakikada Maglica'nın golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, 76. dakikada Sapunaru'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Alanyaspor bir kişi eksik oynayan rakibine karşı 79. dakikada Tzavellas'ın golüyle yanıt verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi..
11'LER
Kayserispor: Doğan, Behich, Uğur, Sapunaru, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Maglica
Alanyaspor: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Umut, Berkan, Kadzior, Mustafa, Babacar