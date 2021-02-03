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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Antalya maçı sonrası konuştu: Yarım pozisyonu olmayan takımdan gol yedik

İHA
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Giriş: 03.02.2021 23:22
Güncelleme:03.02.2021 23:38
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, "Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik. Bu bahaneler kimi teselli eder bilmem ama beni teselli etmiyor. Üzgünüz, kazanamadığımız için" dedi.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Yalçın, 2 puan kaybettikleri içim üzgün olduklarını söyledi.
Tek taraflı olan maçta oyunun ilik bölümünde pozisyonları olduğunu hatırlatan Sergen Yalçın, "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlarımız vardı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik maçı kazanabilirdik. Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik. Bu bahaneler kimi teselli eder bilmem ama beni teselli etmiyor. Üzgünüz, kazanamadığımız için. Kazanıp çok daha iyi bir pozisyonda olmak isterdik ama bugün için kısmet olmadı" diye konuştu.,

"KAZANAMADIK"
Oyunla ilgili çok da konuşulacak bir durum olmadığını dile getiren Yalçın, "Çünkü böyle oynayan bir takıma karşı, oyun oynamak çok zor, pozisyon üretmek de zor. Çocuklar ellerinden geldiğince üretmeye çalıştılar. Sonuçta kazanamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda çok daha iyi oyunla kazanıp yolumuza devam ederiz" dedi.

"OYUNCU DEĞİŞTİRMEK ROTASYON DEĞİLDİR"
İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri ile ilgili soruya Yalçın, şu açıklamayı yaptı:
"3 orta saha değiştirdik. Çocuklar 3 günde bir maç oynuyorlar, bu çok doğal. Bazı oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu kadar yakın olan bir ligde fazla oyuncu değiştirmenin çok doğal olduğun düşünüyorum. Oyuncu değiştirmek rotasyon değildir. Çok fazla maç oynuyorlar, yorgun oyuncular. 3 oyuncumuz yok, Mensah sarı kart cezalısı oldu, 4 oyuncu oldu. Oyuncu eksikliğimiz var. Elimizden geldiğince bütün oyuncuları oyunun belirli bölümlerinde kullanmaya çalışıyoruz."

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