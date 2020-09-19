Trabzonspor'un Denizlispor mücadelesinde her iki takımında maça başladığı 11'ler belli oldu.

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Tapia, Bakalorz, Oğuz, Bergdich, Aissati, Murawski, Recep Niyaz, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Serkan, Abdurrahim, Abdülkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

Süper Lig'de ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Lige kötü başlayan iki takımın müsabakasında Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ligin açılış haftasında Eddie Newton'ın öğrencileri Beşiktaş'a 3-1, Prosinecki'nin talebeleri ise İzmir'de Göztepe'ye 5-1 kaybetti.

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DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki Denizlispor-Trabzonspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor. Maçı tecrübeli hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio ve sakatlıkları bulunan Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban gibi oyuncuların Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR 25-8 ÖNDE

Trabzonspor ile Yukatel Denizli, bugün yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 karşılaşmada 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşma ise berabere bitti. Fırtına, bu maçlarda 59 gol atarken; kalesinde 31 gol gördü.

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