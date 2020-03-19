Son dakika | Ligler erteleniyor mu? Ankara'da kritik toplantı başladı
Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliği'nin başkanları ile bir araya geldi. Kritik toplantı öncesi Bakan Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu açıklamasında "Bu süreci sporda daha güçlü şekilde atlatacağız" ifadelerini kullandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle Türkiye'de tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Bugün TFF, TBF ve TVF Başkanları Gençlik ve Spor Bakanı Kasaoğlu başkanlığında bir araya geldiler.
Türkiye'de Corona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan tüm spor müsabakaları ile bir son dakika gelişmesi yaşandı.
DEV ZİRVE SAAT 13:30'DA ANKARA'DA
Herkes liglerin ertelenecek mi sorusunu sorarken bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ bugün saat 13:30'da Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında bir araya geldi.
Ülkemizde oynanan spor müsabakalarının ertelema karar için her federasyona bağlı kulüpleri talepleri dinlenecek ve dikkate alınacak. Karar mutlaka bir oy birliği neticesiyle alınacak.
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