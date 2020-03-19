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Son dakika: Geçlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu canlı yayında açıkladı: Tüm ligler ertelendi
Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliği'nin başkanları ile bir araya geldi. Kritik toplantı sonrası Bakan Kasapoğlu, koronavirüs (corona virüs) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.
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