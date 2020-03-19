Beşiktaş'ta Trezeguet sesleri yükseliyor! Elneny ikna edecek
Beşiktaş yönetimi, kısıtlı kadroya rağmen takımın başına geldiği günden bu yana iyi bir çıkış yakalayan Sergen Yalçın'a önümüzdeki sezonun kadrosunu kurma hazırlıklarına başladı. Kartal'ın sol açık bölgesine düşündüğü ilk isim Kasımpaşa'da forma giyen, Aston Villa'lı Trezeguet. Beşiktaş Mısırlı oyuncuyu takıma kazandırmak için, vatandaşı olan Elneny'i devreye soktu.
Ada basını Beşiktaş'ın, Aston Villa'da forma giyen Kasımpaşa'nın eski oyuncusu Trezeguet'le görüştüğünü iddia etti. Sezon başında ve ara transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündeminde olan Mısırlı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
ELNENY DEVREYE GİRDİ
Vatandaşı Elneny ile görüşen ve tecrübeli oyuncudan da 'gel' çağrısı alan Trezeguet'nin, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul ettiği ifade edildi. Bu sezon Aston Villa formasıyla 24 lig maçına çıkan Trezeguet sadece 3 gol atıp, 2 asist yaptığı için fazla göze giremedi. Mısırlı oyuncu daha önce Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere'ye transfer olmuştu. Trezeguet'nin Aston Villa ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'a güzel haber! Diagne'yi istiyorlar
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal gerçeği! Sözleşmesindeki...
- G.Saray'da Ryan Babel kabusu! Tüm planlar suya düştü
- Fatih Terim Emre Akbaba'yı neden kesti?
- FIFA 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nda flaş gelişme!
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
- Köybaşı'ndan flaş corona açıklaması: Kaçacak bir yer yok
- Beşiktaş'ta transfer harekatı için düğmeye basıldı!
- F.Bahçeli yıldıza ülkesinden talip çıktı!
- Beşiktaş Boateng için sezon sonu kararını verecek!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: ÖSYM sınav takviminde güncelleme: 2020 MSÜ, MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?
- Son dakika: 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları
- Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?
- CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?
- YÖK'ten son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
- ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?
- TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama
- 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili dünyaca ünlü sözler ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri