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Beşiktaş'ta Trezeguet sesleri yükseliyor! Elneny ikna edecek

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Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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BEŞİKTAŞ'TA TREZEGUET SESLERİ YÜKSELİYOR! ELNENY İKNA EDECEK

yönetimi, kısıtlı kadroya rağmen takımın başına geldiği günden bu yana iyi bir çıkış yakalayan Sergen Yalçın'a önümüzdeki sezonun kadrosunu kurma hazırlıklarına başladı. Kartal'ın sol açık bölgesine düşündüğü ilk isim 'da forma giyen, 'lı Trezeguet. Beşiktaş Mısırlı oyuncuyu takıma kazandırmak için, vatandaşı olan Elneny'i devreye soktu.

Ada basını 'ın, 'da forma giyen 'nın eski oyuncusu Trezeguet'le görüştüğünü iddia etti. Sezon başında ve ara döneminde de siyah-beyazlıların gündeminde olan Mısırlı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

ELNENY DEVREYE GİRDİ
Vatandaşı Elneny ile görüşen ve tecrübeli oyuncudan da 'gel' çağrısı alan Trezeguet'nin, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul ettiği ifade edildi. Bu sezon Aston Villa formasıyla 24 lig maçına çıkan Trezeguet sadece 3 gol atıp, 2 asist yaptığı için fazla göze giremedi. Mısırlı oyuncu daha önce Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından 'ye transfer olmuştu. Trezeguet'nin Aston Villa ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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