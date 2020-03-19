Beşiktaş'ta Trezeguet sesleri yükseliyor! Elneny ikna edecek

Beşiktaş yönetimi, kısıtlı kadroya rağmen takımın başına geldiği günden bu yana iyi bir çıkış yakalayan Sergen Yalçın'a önümüzdeki sezonun kadrosunu kurma hazırlıklarına başladı. Kartal'ın sol açık bölgesine düşündüğü ilk isim Kasımpaşa'da forma giyen, Aston Villa'lı Trezeguet. Beşiktaş Mısırlı oyuncuyu takıma kazandırmak için, vatandaşı olan Elneny'i devreye soktu.

Ada basını Beşiktaş'ın, Aston Villa'da forma giyen Kasımpaşa'nın eski oyuncusu Trezeguet'le görüştüğünü iddia etti. Sezon başında ve ara transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündeminde olan Mısırlı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

ELNENY DEVREYE GİRDİ

Vatandaşı Elneny ile görüşen ve tecrübeli oyuncudan da 'gel' çağrısı alan Trezeguet'nin, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul ettiği ifade edildi. Bu sezon Aston Villa formasıyla 24 lig maçına çıkan Trezeguet sadece 3 gol atıp, 2 asist yaptığı için fazla göze giremedi. Mısırlı oyuncu daha önce Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere'ye transfer olmuştu. Trezeguet'nin Aston Villa ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.