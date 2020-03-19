Son dakika: Süper Lig'de maçlar ertelendi! Peki süre belli mi? Nihat Özdemir açıkladı |Video

Son dakika haberi... Süper Lig'de maçlar ertelendi. Peki Süper Lig'de maçlar ne zamana kadar ertelendi? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir canlı yayında tüm bu sorulara yanıt verdi.