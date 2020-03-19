- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Süper Lig'de maçlar ertelendi! Peki süre belli mi? Nihat Özdemir açıkladı |Video
Son dakika haberi... Süper Lig'de maçlar ertelendi. Peki Süper Lig'de maçlar ne zamana kadar ertelendi? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir canlı yayında tüm bu sorulara yanıt verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.