18 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Spor dünyasında corona virüs depremi! İşte iptal edilen tüm organizasyonlar

SPOR
Giriş Tarihi: 18.03.2020
ABONE OL
SPOR DÜNYASINDA CORONA VİRÜS DEPREMİ!

Corona virüs ile mücadele kapsamında, spor dünyası kırmızı alarma geçti.Spor organizasyonları neredeyse durma noktasına geldi. İşte her alanda ertelenen ve askıya alınan organizasyonlar...

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın her yerini etkileyen Corona virüs, spor dünyasında da büyük etki oluşturdu. Çeşitli branşlarda birçok spor organizasyonu askıya alınırken, kulüpler de karantina uygulaması başlattı. Ayrıca bazı futbolcular, basketbolcular, antrenör ve yöneticilerin virüs testi de pozitif çıktı.

İŞTE ERTELENEN VE ASKIYA ALINAN ORGANİZASYONLAR...

Futbol

Çin-18 Nisan

ABD-10 Nisan

İngiltere-3 Nisan

Hollanda-3 Nisan

Almanya-2 Nisan

Danimarka-29

Rusya-28 Mart

İtalya-Belirsiz

İspanya-Belirsiz

Fransa-Belirsiz

Portekiz-Belirsiz

Brezilya-Belirsiz

Meksika-Belirsiz

Güney Kore-Belirsiz

Japonya-Belirsiz

İran-Belirsiz

Romanya-Belirsiz

Gürcistan-Belirsiz

İsviçre-Belirsiz

Macaristan-Belirsiz

Bosna Hersek-Belirsiz

Bulgaristan-Belirsiz

Slovakya-Belirsiz

Ukrayna-Belirsiz

EURO 2020-2021'E ERTELENDİ

Şampiyonlar Ligi final maçı-27 2020

UEFA Avrupa Ligi final maçı-24 Haziran 2020

Basketbol

NBA-Belirsiz

Euroleague-Belirsiz

EuroCup-Belirsiz

Motor sporları

F1-Belirsiz

MotoGP-Belirsiz

Voleybol

CEV-Ertelendi

Son dakika | Rusya Ligi corona virüs nedeniyle 10 Nisan'a kadar ertelendi SON DAKİKA | RUSYA LİGİ CORONA VİRÜS NEDENİYLE 10 NİSAN'A KADAR ERTELENDİ
Thievy Bifouma’nın corona virüsü test sonucu negatif çıktı THİEVY BİFOUMA’NIN CORONA VİRÜSÜ TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI
Galatasaray'ın futbolcusu Valentine Ozornwafor corona virüs nedeniyle kendini karantinaya aldı! GALATASARAY'IN FUTBOLCUSU VALENTİNE OZORNWAFOR CORONA VİRÜS NEDENİYLE KENDİNİ KARANTİNAYA ALDI!
Arthur Zico açıkladı: Corona virüs testi negatif çıktı! ARTHUR ZİCO AÇIKLADI: CORONA VİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI!
Beşiktaş'ta corona virüs paniği! Tyler Boyd ve Kevin N’Koudou idmana çıkmak istemedi BEŞİKTAŞ'TA CORONA VİRÜS PANİĞİ! TYLER BOYD VE KEVİN N’KOUDOU İDMANA ÇIKMAK İSTEMEDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA