Spor dünyasında corona virüs depremi! İşte iptal edilen tüm organizasyonlar
Corona virüs ile mücadele kapsamında, spor dünyası kırmızı alarma geçti.Spor organizasyonları neredeyse durma noktasına geldi. İşte her alanda ertelenen ve askıya alınan organizasyonlar...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın her yerini etkileyen Corona virüs, spor dünyasında da büyük etki oluşturdu. Çeşitli branşlarda birçok spor organizasyonu askıya alınırken, kulüpler de karantina uygulaması başlattı. Ayrıca bazı futbolcular, basketbolcular, antrenör ve yöneticilerin virüs testi de pozitif çıktı.
İŞTE ERTELENEN VE ASKIYA ALINAN ORGANİZASYONLAR...
Futbol
Çin-18 Nisan
ABD-10 Nisan
İngiltere-3 Nisan
Hollanda-3 Nisan
Almanya-2 Nisan
Danimarka-29 Mart
Rusya-28 Mart
İtalya-Belirsiz
İspanya-Belirsiz
Fransa-Belirsiz
Portekiz-Belirsiz
Brezilya-Belirsiz
Meksika-Belirsiz
Güney Kore-Belirsiz
Japonya-Belirsiz
İran-Belirsiz
Romanya-Belirsiz
Gürcistan-Belirsiz
İsviçre-Belirsiz
Macaristan-Belirsiz
Bosna Hersek-Belirsiz
Bulgaristan-Belirsiz
Slovakya-Belirsiz
Ukrayna-Belirsiz
EURO 2020-2021'E ERTELENDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı-27 Haziran 2020
UEFA Avrupa Ligi final maçı-24 Haziran 2020
Basketbol
NBA-Belirsiz
Euroleague-Belirsiz
EuroCup-Belirsiz
Motor sporları
F1-Belirsiz
MotoGP-Belirsiz
Voleybol
CEV-Ertelendi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'dan koronavirüs önlemi
- UEFA EURO 2020 kararını verdi!
- 2021 Dünya Kulüpler Kupası ertelenecek mi?
- TFF Başkanı Özdemir'den kritik koronavirüs açıklaması
- UEFA'dan flaş karar! İptal edildi
- Matuidi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
- Göztepe Rizespor'u yendi
- Rusya Ligi corona virüs nedeniyle ertelendi!
- Trabzonspor yıldız futbolcuyla yolları ayırdı!
- NBA yıldızı Kevin Durant koronavirüse yakalandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen kişi sayısı kaç? Türkiye'de corona virüsü kaç vaka var?
- MEB son dakika: 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?
- Son dönemde sıklıkla duyuyoruz! Koronavirüs, karantina, pandemi, epidemi, izolasyon, WHO ne demek?
- talep.toki.gov.tr: TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları yayımlandı! 2020 TOKİ Tuzla isim isim kura sonuçları sorgula
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı geldi mi?
- Son dakika: Ankara'da korkutan deprem! 17 Mart Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: Marketler kapanacak mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte açılış kapanış saatleri
- Son dakika: Düğünler iptal mi olacak? Corona virüsü nedeniyle düğün salonları kapatılacak mı?
- Son dakika: TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte 2020 İstanbul TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları
- Son dakika: Elazığ Maden'de korkutan deprem! 17 Mart Kandilli son depremler
- Uzaktan eğitim nasıl olacak? EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? (VİDEO)
- Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?