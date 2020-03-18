Spor dünyasında corona virüs depremi! İşte iptal edilen tüm organizasyonlar

Corona virüs ile mücadele kapsamında, spor dünyası kırmızı alarma geçti.Spor organizasyonları neredeyse durma noktasına geldi. İşte her alanda ertelenen ve askıya alınan organizasyonlar...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın her yerini etkileyen Corona virüs, spor dünyasında da büyük etki oluşturdu. Çeşitli branşlarda birçok spor organizasyonu askıya alınırken, kulüpler de karantina uygulaması başlattı. Ayrıca bazı futbolcular, basketbolcular, antrenör ve yöneticilerin virüs testi de pozitif çıktı.

İŞTE ERTELENEN VE ASKIYA ALINAN ORGANİZASYONLAR...

Futbol

Çin-18 Nisan

ABD-10 Nisan

İngiltere-3 Nisan

Hollanda-3 Nisan

Almanya-2 Nisan

Danimarka-29 Mart

Rusya-28 Mart

İtalya-Belirsiz

İspanya-Belirsiz

Fransa-Belirsiz

Portekiz-Belirsiz

Brezilya-Belirsiz

Meksika-Belirsiz

Güney Kore-Belirsiz

Japonya-Belirsiz

İran-Belirsiz

Romanya-Belirsiz

Gürcistan-Belirsiz

İsviçre-Belirsiz

Macaristan-Belirsiz

Bosna Hersek-Belirsiz

Bulgaristan-Belirsiz

Slovakya-Belirsiz

Ukrayna-Belirsiz

EURO 2020-2021'E ERTELENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı-27 Haziran 2020

UEFA Avrupa Ligi final maçı-24 Haziran 2020

Basketbol

NBA-Belirsiz

Euroleague-Belirsiz

EuroCup-Belirsiz

Motor sporları

F1-Belirsiz

MotoGP-Belirsiz

Voleybol

CEV-Ertelendi