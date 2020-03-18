18 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Deportivo Alaves kulübüne corona virüs şoku!

SPOR
Giriş Tarihi: 18.03.2020
ABONE OL
DEPORTİVO ALAVES KULÜBÜNE CORONA VİRÜS ŞOKU!

Corona virüs Avrupa'da en çok 'dan sonra 'yı vurdu. ekibi Alaves, 3'ü futbolcu olmak üzere kulüpte 15 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

takımlarından , ekipten 3'ü futbolcu 15 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, futbol dünyasını sarsmaya da devam ediyor. Corona virüsü, İspanyol ekibi Alaves'i de derinden etkiledi. Yapılan açıklamada 3'ü futbolcu olmak üzere kulüpte toplam 15 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Alaves, testi pozitif çıkan kişilerin karantinaya alındığını ve gereken önlemlere başvurduklarını açıkladı.

Son dakika | İspanya futbol liginde flaş koronavirüs kararı! SON DAKİKA | İSPANYA FUTBOL LİGİNDE FLAŞ KORONAVİRÜS KARARI!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA