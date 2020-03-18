Deportivo Alaves kulübüne corona virüs şoku!
Corona virüs Avrupa'da en çok İtalya'dan sonra İspanya'yı vurdu. La Liga ekibi Alaves, 3'ü futbolcu olmak üzere kulüpte 15 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
La Liga takımlarından Deportivo Alaves, ekipten 3'ü futbolcu 15 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, futbol dünyasını sarsmaya da devam ediyor. Corona virüsü, İspanyol ekibi Alaves'i de derinden etkiledi. Yapılan açıklamada 3'ü futbolcu olmak üzere kulüpte toplam 15 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Alaves, testi pozitif çıkan kişilerin karantinaya alındığını ve gereken önlemlere başvurduklarını açıkladı.
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