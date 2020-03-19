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Koronavirüs nedeniyle tüm ligler ertelendi! A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin kararı yorumladı |Video
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de liglerin ertelendiğini açıkladı. Bakan Kasapoğlu sporda koronavirüs toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı. Verilen kararın ardından A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, A Haber ekranlarında kararı yorumladı. Seyircisiz oynama kararından sonra Yeni adımlar atılabileceği söylenmişti
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