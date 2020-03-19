Son dakika | Türkiye'de ligler corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında ertelendi | Video

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da sporda corona virüsle mücadele kapsamında federasyon ve kulüp başkanlarıyla önemli bir zirve gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, tüm liglerin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Kararı Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor ekranlarına değerlendirdi. Uzundurukan açıklamasında, alınan kararın doğru olduğunu ifade etti.