Fatih Terim devreye girdi! Galatasaray'dan corona virüs önlemi
Futbolda corona virüsle mücadele kapsamında ligler Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Dünyada artan ölüm vakaları sonrası tedirginliklerini gizlemeyen Galatasaraylı yabancılar oyuncular için, Fatih Terim devreye girdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs etkisini minimum noktaya indirmek için çalışmalara başladı, bu konuda bir psikolog ile birlikte çalışma kararı aldı.
UZUN SÜRE BU KONUŞULDU
Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş derbisi hazırlıkları sırasında oyuncuların antrenmana çıkmak istememesi ve Terim'in bu konuda çabası, karşılaşmanın ardından uzun süre konuşulmuştu.
PROFESYONEL OLARAK YARDIM ALMA KARARI ALDI
Oyuncularını hem saha içine hazırlamak, hem de mental olarak kusursuz bir şekilde Çaykur Rizespor maçına götürmek isteyen Fatih Terim, profesyonel olarak yardım alma kararı aldı.
Oyuncuların Rize seyahati öncesi tedirgin olması nedeniyle arayışlara giren tecrübeli çalıştırıcının bu nedenle böyle bir yol izleyeceği ifade edildi.
PSİKOLOGLAR TEK TEK GÖRÜŞTÜ
Söz konusu psikoloğun futbolcularla tek tek görüşerek üzerlerindeki korkuyu atmaya çalışacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı oyuncular, derbi öncesi Florya'da soyunma odasını kullanmamış ve kamp binasında üzerlerini değiştirmişti.
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