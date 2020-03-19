19 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Fatih Terim devreye girdi! Galatasaray'dan corona virüs önlemi

SPOR
Giriş Tarihi: 19.03.2020
ABONE OL
TERİM DEVREYE GİRDİ! G.SARAY'DAN CORONA VİRÜS ÖNLEMİ

corona virüsle mücadele kapsamında ligler Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Dünyada artan ölüm vakaları sonrası tedirginliklerini gizlemeyen Galatasaraylı yabancılar oyuncular için, devreye girdi.

Galatasaray Teknik Direktörü , koronavirüs etkisini minimum noktaya indirmek için çalışmalara başladı, bu konuda bir psikolog ile birlikte çalışma kararı aldı.

UZUN SÜRE BU KONUŞULDU
Milliyet'in haberine göre, derbisi hazırlıkları sırasında oyuncuların antrenmana çıkmak istememesi ve Terim'in bu konuda çabası, karşılaşmanın ardından uzun süre konuşulmuştu.

PROFESYONEL OLARAK YARDIM ALMA KARARI ALDI
Oyuncularını hem saha içine hazırlamak, hem de mental olarak kusursuz bir şekilde maçına götürmek isteyen Fatih Terim, profesyonel olarak yardım alma kararı aldı.

OYUNCULARA İFADE EDİLDİ
Oyuncuların Rize seyahati öncesi tedirgin olması nedeniyle arayışlara giren tecrübeli çalıştırıcının bu nedenle böyle bir yol izleyeceği ifade edildi.

PSİKOLOGLAR TEK TEK GÖRÜŞTÜ
Söz konusu psikoloğun futbolcularla tek tek görüşerek üzerlerindeki korkuyu atmaya çalışacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı oyuncular, derbi öncesi Florya'da soyunma odasını kullanmamış ve kamp binasında üzerlerini değiştirmişti.

İsmail Köybaşı'ndan flaş corona virüs açıklaması: Kaçacak bir yer yok İSMAİL KÖYBAŞI'NDAN FLAŞ CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI: KAÇACAK BİR YER YOK
Deportivo Alaves kulübüne corona virüs şoku! DEPORTİVO ALAVES KULÜBÜNE CORONA VİRÜS ŞOKU!
Uğurcan Çakır'a corona virüs engeli! Gelemediler UĞURCAN ÇAKIR'A CORONA VİRÜS ENGELİ! GELEMEDİLER
Spor dünyasında corona virüs depremi! İşte iptal edilen tüm organizasyonlar SPOR DÜNYASINDA CORONA VİRÜS DEPREMİ! İŞTE İPTAL EDİLEN TÜM ORGANİZASYONLAR
Son dakika | Rusya Ligi corona virüs nedeniyle 10 Nisan'a kadar ertelendi SON DAKİKA | RUSYA LİGİ CORONA VİRÜS NEDENİYLE 10 NİSAN'A KADAR ERTELENDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA